الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة، لأيام الجمعة والسبت والأحد، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس اليوم الجمعة

يتوقع الخبراء، أن يسود اليوم الجمعة طقس دافئ على كل الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

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ومن المتوقع أن تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يتراوح ارتفاع الموج في البحرين الأبيض والمتوسط من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 22 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 16

الوجه البحري والقاهرة 23 14

جنوب سيناء والغردقة 24 16

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 28 16

طقس غدا السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا السبت على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الفترة الصباحية بسبب الشبورة المائية، خاصة بالطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية.

كما أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، من المتوقع أن يكون مائلا للدفء نهارا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى العظمى

السواحل الشمالية الغربية 21 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 22 14

جنوب سيناء والغردقة 24 17

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 17

توقعات طقس الأحد

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود بعد غدا الأحد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحرين “الأحمر والمتوسط”، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى العظمى

سواحل الشمالية الغربية 21 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 22 13

جنوب سيناء والغردقة 23 17

شمال الصعيد 22 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 17