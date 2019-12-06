طقس غدا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 22

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا السبت على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الفترة الصباحية بسبب الشبورة المائية، خاصة بالطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية.

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كما أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، من المتوقع أن يكون مائلا للدفء نهارا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 22

دمنهور 16 22

الإسكندرية 17 21

بلطيم 16 22

مطروح 17 22

بورسعيد 16 21

دمياط 17 21

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 14 23

العريش 13 20

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 23

مرسى علم 19 24

الفيوم 14 22

بني سويف 13 22

المنيا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 31

المدينة 11 26

الرياض 14 27

المنامة 20 25

أبو ظبي 21 29

الدوحة 19 26

الكويت 13 23

دمشق 01 13

بيروت 14 18

عمان 05 12

القدس 07 13

غزة 13 19

بغداد 07 18

مسقط 20 27

صنعاء 07 24

الخرطوم 18 34

طرابلس 16 23

تونس 10 20

الجزائر 10 17

الرباط 08 18

نواكشوط 17 26