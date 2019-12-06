حريق هائل بسيارة محملة بالوقود أعلى الطريق الدائري

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شب حريق هائل، فى سيارة كانت تحمل كمية من الوقود بالطريق الدائرى بالقرب من منطقة الخصوص، وقام عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول مقطع الفيديو الذي يظهر احتراق السيارة، وتداول عدد من الصور للحادث.

وقال مصدر بإدارة الحماية المدنية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا باشتعال النيران بسيارة أعلى الطريق الدائري، كانت تحمل كمية من الوقود بمدينة الخصوص، وتم الدفع بأربعة سيارات من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، لتسيير حركة المرور.

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