المستثمرون الأجانب يسجلوا شراء بقيمة287.3 مليون جنيه في بداية تعاملات الأسبوع

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سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية، بقيمة 287.3 مليون جنيه، خلال الأسبوع المنقضي، بينما فضل العرب البيع بقيمة 174.1 مليون جنيه، بينما استحوذ الأجانب على 29.3% من التداولات، فيما اقتنص العرب 10.7% والمصريون 60%%.

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وكانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي الأسبوع المنقضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين المصريين والعرب، حيث انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.64% إلى 13622 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.27% إلى 526 نقطة، ومؤشر “Egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.42% إلى 1382 نقطة، فيما انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 695.2 مليار جنيه مقابل 705.1 مليار استهل به تعاملات الأسبوع.

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