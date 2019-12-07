إصابة طالبة بعد سقوطها من القطار في كفر الشيخ

Advertisements

أصيبت طالبة بإصابات متفرقة في أنحاء جسدها، عقب سقوطها من القطار أثناء وقوفها على الباب، فاختل توازنها، وسقطت وأصيب بإصابات متفرقة، وتبين أنها في العقد الثاني من عمرها.

تلقى العميد عصام مصطفى، مأمور شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة محطة قطار دسوق، بسقوط طالبة تدعى “أية. ا”، طالبة في العقد الثاني من العمر، وتقيم بقرية شباس الشهداء، بدائرة مركز شرطة دسوق، من القطار ما بين محطتي جماجمون ودسوق.

Advertisements

تم نقل الطالبة لمستشفى دسوق العام، بعد الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث، وأظهر التقرير الطبي للفتاة، والذي حمل رقم 1816 بتاريخ 7 ديسمبر لعام 2019، إصابة الطالبة بسحجات وكدمات، وكدمة في الصدر، وكدمة بالساق اليسرى، واشتباه خلع بمفصل الكتف الأيمن.

وجاءت تحريات المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، أن الطالبة خلال وقوفها بباب القطار رقم 459 القادم من محطة قلين، والمتجه لمحطة دمنهور، مارًا بمحطة قطار دسوق، اختل توازنها، ما بين محطتي قطار جماجمون ودسوق، نتيجة الزحام، فسقطت وتعرضت للإصابات الموضحة.

Advertisements

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 / 323 لسنة 2019 أحوال قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، للعرض على النيابة، لتتولى التحقيقات.