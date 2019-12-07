توقعات بسقوط أمطار غدا الأحد وانخفاض بدرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، مع انخفاض بدرجات الحرارة في الليل، والتي تنخفض بفارق 10 درجات عن النهار، مما يتسبب بإحساس ببرودة الطقس في الليل وبالساعات الأولى من الصباح.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثة أيام المقبلة، سيكون مائلا للدفء نهارا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلا، وظهور الشبورة المائية صباحا خاصة بالطرق القريبة من المسطحات المائية، أو الطرق الزراعية، مشيرا إلى أنه على السائقين القيادة بحذر لأن الشبورة المائية الكثيفة تتسبب في حجب الرؤية.

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وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة تتلاشى مع حلول التاسعة صباحا، كما تتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مع توقعات بسقوط أمطار غدا الأحد، بالسواحل الشمالية، وعدد من المناطق بالوجه البحري والتي قد تمتد للقاهرة بعد غد الاثنين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، قال إنها ستكون بالسواحل الشمالية متوسطها 22 درجة، والقاهرة 22، وشمال الصعيد 22 درجة، وجنوب الصعيد 24 درجة، بينما تصل درجات الحرارة الصغرى من 13 وحتى 15 درجة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم السبت على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الفترة الصباحية بسبب الشبورة المائية، خاصة بالطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية.

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كما أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، من المتوقع أن يكون مائلا للدفء نهارا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.