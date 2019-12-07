فتح ميناء سفاجا بعد تحسن الأحوال الجوية

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فتح اليوم السبت، ميناء سفاجا البحري، بالبحر الأحمر، في تمام الساعة الـ12 ظهرا، وعاود العمل بعد إغلاقة بسبب سؤ الأحوال الجوية والرياح، وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان له، أنه تم فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام حركة الملاحة البحرية، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ أيضا، في موانئ الهيئة الـ6، والموانئ التخصصية الـ3، بمحافظات السويس والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

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وأضاف المركز الإعلامي في بيانه، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة BESKID_Y وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، بينما تغادر 6 سفن وهي وادي الكرنك، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس، أمانة، عزيز اكسبريس القاهرة.

وكان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أعلن في بيان له أمس الجمعة، إغلاق ميناء سفاجا البحري، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، التي تتراوح بين 32 و34 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2و 3 أمتار، واضطراب حالة البحر، وإيقاف الأنشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

كما قررت شركة القاهرة للعبارات والملاحة البحرية إلغاء رحله السفر للعبارة السريعة القاهرة المقررة من ميناء سفاجا البحري إلى ميناء ضبا السعودي والتي كانت مقررة لها الإبحار مساء أمس الأول الخميس لسوء الأحوال الجوية والمائية بالجانب السعودي من البحر الاحمر، وتم إخطار الركاب بالقرار.

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وأصدر اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات لمديري الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية في مداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات في الموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.