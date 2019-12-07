طقس غدا الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 22

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد حول طقس غدا الأحد، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، مع انخفاض بدرجات الحرارة في الليل، والتي تنخفض بفارق 10 درجات عن النهار، مما يتسبب بإحساس ببرودة الطقس في الليل وبالساعات الأولى من الصباح.

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يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحرين “الأحمر والمتوسط”، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثة أيام المقبلة، سيكون مائلا للدفء نهارا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلا، وظهور الشبورة المائية صباحا خاصة بالطرق القريبة من المسطحات المائية، أو الطرق الزراعية، مشيرا إلى أنه على السائقين القيادة بحذر لأن الشبورة المائية الكثيفة تتسبب في حجب الرؤية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 22

دمنهور 16 22

الإسكندرية 17 22

بلطيم 16 22

مطروح 17 21

بورسعيد 16 22

دمياط 17 22

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 14 23

العريش 13 22

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 18 26

مرسى علم 19 25

الفيوم 14 23

بني سويف 13 23

المنيا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 31

المدينة 10 24

الرياض 10 22

المنامة 20 24

أبو ظبي 21 27

الدوحة 21 27

الكويت 09 20

دمشق 06 14

بيروت 15 19

عمان 08 12

القدس 10 12

غزة 15 19

بغداد 08 17

مسقط 22 26

صنعاء 09 24

الخرطوم 16 32

طرابلس 15 23

تونس 11 19

الجزائر 10 16

الرباط 08 18

نواكشوط 18 27