“التضامن” تحدد موعد إعلان أسعار الحج في 2020

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اجتمعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، مع أعضاء المجلس بشأن استعراض تقرير رحلة الحج لعام 2019 وقائمة الإيرادات والمصروفات لرحلة الحج لعام 2019، إضافة إلى اعتماد مراقب الحسابات عن ميزانية المؤسسة المنتهية في 31 ديسمبر وعن المراكز المالية حتى 30/9/2019.

وحسبما ذكر بيان من وزارة التضامن، اليوم، أظهرت المناقشة للمركز المالي للمؤسسة، تحقيق فائض غير مسبوق في الحسابات، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على بدء الاستعداد لموسم الحج القادم والموافقة على البرنامج الزمني لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1441هـ /2020م وعلى الاستمرار في تنفيذ المؤسسة أربعة برامج متنوعة للحج لتلبية كافة رغبات أعضاء الجمعيات الأهلية يعلن عن أسعارها في يناير ويبدأ التقدم لها في فبراير القادم، والعمل على تلافي أي سلبيات قد تم رصدها خلال موسم حج العام الماضي وتعظيم الإيجابيات العديدة التي شهدها موسم الحج.

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وجرى الموافقة، خلال الاجتماع، على اعتماد ضوابط اختيار المشرفين وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تجرى تحت اشراف المؤسسة تستند على معايير شفافة ومنضبطة للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار أن المشرف أحد العوامل الرئيسية الهامة في نجاح منظومة الحج وبالتعاون مع دار الافتاء المصرية، كما أنه من المقرر فتح باب التقديم للإشراف خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر لعام 2019 على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg بهدف الاختيار المبكر للمشرفين وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية والموافقة على مخاطبة دار الإفتاء المصرية لوضع الأسئلة الدينية لاختبارات المشرفين. كما تقرر تشكيل لجنة للتعاقدات للبدء فوراً في حجز الفنادق والخدمات لموسم حج 1439 هـ وذلك في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.