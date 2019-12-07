عاجل.. السيسي يطالب بالارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس بحث تطورات خطة نقل الوزارات والأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا خطة الاستثمار للانتقال الحكومي.

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وطالب الرئيس السيسي، بأن يكون بناء جهاز إداري يتسم بالحوكمة والعصرية هو هدف انتقال الحكومة والأجهزة و المؤسسات إلى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، من أجل تحقيق أهداف التنمية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اتعرضت رؤية انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، مشيرة إلى أنَّه جرى حصر الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمها علنيا، وكذا بناء كوادر بشرية، منوهة باستحداث وحدات من أجل رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأكد السفير بسام راضي، أن الرئيس اطّلع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، موجها بأن يكون للإصلاح الإداري والمؤسسي للدولة أولوية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.

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وأشار راضي إلى أن الرئيس طالب بتنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة، والاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنَّ الدكتور صالح الشيخ استعرض أمام الرئيس محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وأهمها تطوير العنصر البشري، واستحداث وحداتٍ جديدة للموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.