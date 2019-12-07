التقرير الطبي لحالة جدة الطفلة “جنة” يكشف عن مفاجأة

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قال محامي الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها بالكي بالنار في مناطق حساسة أشرف ياسين، إن تقرير مستشفى العباسية للأمراض العقلية، كشف عن مفاجأة بشأن حالة جدة الطفلة.

وأكد المحامي، في تصريحات صحفية، أن تقرير مستشفى العباسية يؤكد سلامة قوى الجدة العقلية، مشيرا إلى أنَّ التقرير أثبت أن الجدة صفاء لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، وأنها في كامل قواها العقلية.

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كانت محكمة جنايات المنصورة، أجلت محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها “جنة” حتى وفاتها، لحضور المتهمة من مستشفى الأمراض العقلية، وصدور التقرير بشأن وفاتها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى شربين الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية وكدمات وغرغرينا بالقدم، نقلت إثرها لمستشفى المنصورة الدولي.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بالسبب في إصابة حفيدته، والتعدي عليها، وتبين أن الطفلتين من أبوين كفيفين وانتقلت إلى حضانة الجدة لمدة 10 أشهر فقط، وتحرر عن الواقعة محضر جنح شربين.

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واتعرفت الجدة أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة على سبيل تأديب الطفلة، وقررت إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.