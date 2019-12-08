أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الأحد 8/12/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

البطاطس: تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 7 إلى 8 جنيهات.

الخيار: بلغ سعر كيلو جرام الخيار 6.5 جنيهات.

الطماطم: بلغ كيلو جرام الطماطم 3.5 جنيه.

البصل: بلغ سعر البصل 6.5 جنيه للكيلو جرام.

الجزر: بلغ سعر كيلو جرام الجزر 4 جنيهات.

القلقاس: بلغ سعر كيلو جرام القلقاس 6 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلو جرام الفاصوليا إلى 6.5 جنيه.

الملوخية: وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 10 جنيهات.

الفلفل الألوان: تراوح سعر الفلفل الألوان بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو جرام.

الفلفل: وصل سعر كيلو جرام الفلفل إلى 6 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.

الكوسة: بلغ سعر كيلو جرام الكوسة 5 جنيهات.

الليمون: وصل سعر كيلو جرام الليمون إلى 12 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلو جرام.

السبانخ: يتراوح سعر كيلو جرام السبانخ بين 4 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

الجوافة: بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7.5 جنيه.

اليوسفي: وصل سعر كيلو اليوسفي إلى 5 جنيهات.

التفاح: وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

البرتقال: وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

العنب: تراوح سعر كيلوجرام العنب بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة: بلغ سعر كيلو الفراولة 15 جنيهًا.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الرمان: بلغ سعر كيلوجرام الرمان 3.5 جنيه.

أسعار السمك في مصر اليوم

سمك بلطي: وصل سعر كيلو جرام السمك البلطي إلى 25 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: بلغ أسعار سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: وصل سعر السمك المكرونة إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: بلغ سعر كيلوجرام السمك الثعابين صغير الحجم إلى 35 جنيها.

السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: وصل سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق 130 جنيها للكيلوجرام بحسب الحجم.