قروض اجتماعية حسنة من بنك ناصر.. إليك التفاصيل

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يقدم بنك ناصر العديد من الخدمات الاجتماعية، منها القروض أو المساعدات النقدية والمادية، وأيضا القروض الاجتماعية الحسنة، التي يستعرضها موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر

تمنح القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر بحد أقصى 10 آلاف جنيها ودون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهريه لمدة 3 سنوات، ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

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الفئات المستحقة للقروض الاجتماعية من بنك ناصر

يقدم البنك القروض الاجتماعية الحسنة لعدة فئات، وهي أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

شروط الحصول على القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر الاجتماعي

يشترط البنك ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، كما يشترط أيضا تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك، في حال الاقتراض بضمان المرتب، وألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، وتحويل القسط أو المرتب على البنك، في حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، ويتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، ويتم تحويل القسط أو المعاش على البنك، في حال الاقتراض بضمان المعاش المستحق.

المستندات المطلوبة للحصول على القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر الاجتماعي

للحصول على القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر يجب إحضار صورة سارية من صورة بطاقة الرقم القومي، والرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد، وبيان مفردات مرتب أو معاش للمقترض ومرتب الضامن، بالإضافة لتقديم أصل وثيقة عقد قران لا تزيد مدته عن 7 سنوات، وتقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، في حال قرض العلاج، وتقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص، حال قرض الحالات الملحة والطارئة.