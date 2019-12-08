9 خطوات هامة قبل شراء أو استئجار شقة سكنية بدون عداد كهرباء

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قدم جهاز حماية المستهلك عدة نصائح عند شراء شقة أو وحدة سكنية دون عداد كهرباء، سواء المنزلية أو التجارية، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

أكد جهاز حماية المستهلك ضرورة التأكد من مشروعية توصيل الكهرباء للوحدة أو العقار، فقبل شراء أو استئجار الوحدة، يجب مراعاة الأتي تجنبا للتعرض لمحضر سرقة التيار الكهربائي أو تغريم مبالغ طائلة، في 9 خطوات:

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– ضرورة الحصول على صورة من الترخيص الصادر من الحي او الوحدة المحلية ببناء العقار من صاحب العقاراو رقمة وتاريخه.

– وأوضح الجهاز أنه ينبغي التوجه للحي التابع له العقار أو الوحدة السكنية، والتأكد من عدم مخالفة الدور الواقع به الوحدة السكنية لشروط البناء وحصول العقار علي شهادة المطابقة من الحي.

– لتأتي الخطوة الثالثة وهي سؤال الموظف المختص بالحى عن مدى قانونية وإمكانية توصيل الكهرباء لهذا العقار من خلال العنوان التفصيلى للعقار ورقم وتاريخ ترخيص البناء.

– وعند التأكد من عدم مخالفة العقار، يمكن التوجه لشركة الكهرباء في النطاق الجغرافي للحي التابع للوحدة أو العقار.

– وهنا تأتي الخطوة الخامسة وهي التأكد من سداد قيمة المقايسة الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للعقار، أو الوصلة الأرضي، وعند لتأكد من قيام صاحب العقار سداد قيمة المقايسة وان الشركة بصدد تنفيذها يمكنك استكمال اجراءات التعاقد على شراء او استئجار الوحدة.

– وذكر جهاز جماية المستهلك، أنه بعد استئجار الشقة السكنية أو شراءها، يمكن التوجه إلى فرع شركة الكهرباء وتقديم طلب التعاقد على تركيب عداد للوحدة مرفقا به المستندات المؤيدة لحيازتك للوحدة مع باقي المستندات الاخري المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

– وهنا تأتي الخطوة السابعة وعليك خلالها التوقيع علي عقد تركيب العداد وانتظر تركيب العداد لتحصل على الكهرباء بشكل قانونى.

– وأكد جهاز حماية المستهلك عدم استخدام الكهرباء لأي غرض قبل تركيب العداد ، حرصا علي عدم التعرض إلي تحرير محاضر سرقة تيار ضدك.

– الخطوة التاسعة والأخيرة، في حالة وجود عداد بالعقار أو الشقة السكنية، لابد من الإستعلام من فرع شركة الكهرباء عما إذا كان هذا العداد يخص مالك الوحدة أو المستأجر السابق أو المؤجر وكذا إذا كان العداد عليه مديونيات سابقة لم تسدد لتسويتها مع بائع او مؤجر الوحدة ، تلافيا لتحمل هذه المديونية ومن الأفضل التقدم بطلب للشركة لتغيير العداد الموجود والتعاقد علي عداد بإسمك .