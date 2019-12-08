توقعات بسقوط أمطار غدا وتقلبات جوية بنهاية الأسبوع

Advertisements

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غدا الاثنين على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة ولكنها غير مؤثرة إطلاقا، وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بين 21 و22 درجة، وغدا الاثنين سيشهد طقسا مستقرا على أغلب الأنحاء.

وأضاف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض ليلا ما بين 13 و14 درجة مئوية، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح، خاصة بالطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتقل معها الرؤية في الصباح الباكر.

Advertisements

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الثقيلة والشتوية خاصة في فترة الصباح الباكر ومع حلول الليل لانخفاض درجات الحرارة، وتجنبا للإصابة بنزلات البرد، خاصة وأن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة نهارا، ودرجات الحرارة ليلا.

وقال مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات له، إن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، والصيد والملاحة متاحة البحرين الأحمر أو المتوسط، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مع نهابة الأسبوع الجاري، ودرجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة من 21 ـ 22 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد تصل لـ 23 ـ 24 وجنوب الصعيد 24 ـ 25 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم الأحد، مع انخفاض بدرجات الحرارة في الليل، والتي تنخفض بفارق 10 درجات عن النهار، مما يتسبب بإحساس ببرودة الطقس في الليل وبالساعات الأولى من الصباح، كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحرين “الأحمر والمتوسط”، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.