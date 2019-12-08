قطع المياه 29 ساعة بـ5 مناطق في القاهرة.. تعرف عليها

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه اليوم الأحد، من الساعة العاشرة صباحا وحتى عصر غدا الاثنين، وانقطعت المياه بشكل كامل عن مناطق (فنادق فيرمونت – أركاديا – الديار القطرية – مناطق شارع بولاق الجديد- مساكن زينهم)، كما تشمل المناطق المتضررة من قطع المياه أو ضعفها، الدرب الأحمر، والسيدة زينب.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، أن قطع المياه نتيجة أعمال لحامات على خط المياه قطر 1000 مم بجوار كوبري إمبابة بسبب ممشى أهل مصر، ويمتد الجزء المتعلق بأعمال اللحام ضمن مشروع ممشى أهل مصر من كوبري إمبابة وحتى 15 مايو ببولاق.

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وأضافت الشركة في بيانها، أنه سيتم قطع المياه لمدة 29 ساعة، ومن المقرر عودتها مجددا غدا الاثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا، وأهابت الشركة في بيانها بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت توفير سيارات مياه صالحة للشرب، يمكن الحصول عليها من خلال الاتصال برقم 125 من الخط الأرضي.