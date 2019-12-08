إزالة 13 عقار بحي الخليفة وتسكين 30 أسرة بمدينة بدر

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قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم إزالة 13 عقارا اليوم الأحد، ضمن عمليات الإزالة في حي الخليفة، وتسكين قاطني المنطقة، مشيرة إلى أن العقارات التي تم إزالتها، بشارع الغفاري بحي الخليفة، وعدد الأسر التي تم حصرها وكانت تسكن تلك العقارات 30 أسرة، تم تسكينهم بوحدات سكنية بمدينة بدر.

وأضافت نائب محافظ القاهرة في بيان لها، أن عمليات الإزالات جارية، بعزبة المدابغ بحي مصر القديمة، و تم حصر قاطني 17 عقارًا وبلغ عدد الأسر 50 مستحقة و16 غير مستحقة، حيث يجري تسكينهم بمدينة بدر بعد استكمال المستندات، بالإضافة إلى إخلاء 7 عقارات بعد حصر قاطنيهم وتسكين 27 أسرة بوحدات سكينة بمدينة أكتوبر و10 أسر بمدينة بدر.

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وكانت محافظة القاهرة بدأت فى تنفيذ خطة تطوير منطقة عين الحياة بحى الخليفة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين بتلك المناطق، وكذلك إنشاء شبكة طرق تخدم المنطقة.

وأعلن حى الخليفة برئاسة اللواء سامي علام رئيس حي الخليفة، أنه تم استكمال ازالة منطقة عين الحياة حيث تم الانتهاء من هدم عدد 4 عقارات وعدة ورش ومقهى وتم تسكين 12 اسرة وذلك بمنطقة الامام الليثي لاستكمال مشروع الكوبري العلوي بالمنطقة، وأضاف رئيس حى الخليفة أنه جارى رفع مخلفات الهدم الخاصة بالإزالة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالحي.

وتم التوجيه بسرعة رفع مخلفات الهدم الخاصة بإلازالة وذلك بحضور اللواء سامي علام رئيس الحي، وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومدير منطقة الإسكان بالحي، والمهندس أحمد أبراهيم ومدير الإزالات بالحي مصطفى السيد، و إدارة الإنارة والإدارات المعنية، ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي واللواء المحافظ خالد عبد العال.