عاجل.. “التعليم” تعدل جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا، اليوم الأحد، بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنها أجرت تغييرات في جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020، للصفين الأول والثاني الثانوي.

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وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بمناسبة تزامن امتحانات الصفين الأول والثاني يوم الاثنين 20 يناير 2020، مع مناسبة “عيد الغطاس”.

وأشارت الوزارة إلى أنها قررت تقديم موعد الامتحانات إلى يوم الأحد 19 يناير 2020، بدلا من الاثنين 20 يناير 2020.

وأوضحت أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أرسل خطابًا إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تزامن الامتحانات مع عيد الغطاس.

وخاطب قطاع التعليم العام مديريات التعليم من الأجل الالتزام بالمواعيد المعدلة.