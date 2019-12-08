“النقل” تعلن صرف 2000 جنيه بدل انتقال لموظفي العاصمة الإدارية

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أعلن وزير النقل أنه عرض دراسة بشأن انتقال العاملين في الحكومة من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن العاملين سيعتمدون على 4 أنواع من وسائل المواصلات من 150 محطة داخل القاهرة الكبرى، ونحو 11 محطة في منطقة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتكون متاحة من الـ7 إلى 8 صباحًا.

وأكد وزير النقل، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع على قناة “صدى البلد”، صرف حوافز لمن يسكن في العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى صرف مقابل انتقال للموظف تبلغ قيمته نحو 80 جنيهًا في اليوم، أي ما يبلغ نحو ألفي جنيه خلال الشهر.

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وأوضح أنه سيجرى نقل نحو 52 ألفًا و300 موظفٍ يجرى تدريبهم حاليًا، مشيرا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستفتخر بها مصر دائمًا.