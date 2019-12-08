“الري” تكشف اَخر تطورات اجتماعات سد النهضة

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تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، غدًا الاثنين، اجتماعًا على مستوى والخارجية وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث “مصر، والسودان، وإثيوبيا”، برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ومشاركة البنك الدولي؛ لاستكمال مباحثات ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد السباعي، اَخر التطورات الجارية بشأن مفاوضات سد النهضة، وذلك قبل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا والتي ستعقد في واشنطن، غدًا.

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وقال المهندس محمد السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث المساء”، المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، إن الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، قادرة على التوصل لاتفاق عادلٍ خلال اجتماع الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيعقد، غدًا، وسيحضره وزير الخزانة الأمريكية ورئيس البنك الدولي بصفة مراقبين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المفاوضات التي ستعقد في واشنطن تأتي ضمن سلسلة من المشاورات التي تهدف إلى الوصول لنقطة توافق بحلول يناير 2020، موضحًا أن الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن من أجل تقريب وجهات النظر بشأن مسألة ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة.

وتحتضن واشنطن اجتماعا بين الدول الثلاثة “مصر والسودان وإثيوبيا”، من أجل تقييم الاجتماعين الماضيين، واللذين عُقدا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعاصمة مصر القاهرة، وتلتزم الدول الثلاث باتفاق إعلان المبادئ الذي وقّع في مارس 2015.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن هناك توافرًا لحسن النية والسعي لتحقيق المصلحة المشتركة، وعدم الإضرار بمصالح أحد.

ويعقد الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة؛ لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.