السيسي يوجه الحكومة بتوفير أحدث الخدمات المقدمة للمواطنين

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أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، اليوم الأحد.

وقال السفير بسام راضي، إن اجتماع الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء، استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

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وأضاف أن مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأتي في سياق جهود وزارة الاتصالات ومشاركة الدولة في بناء الإنسان، إلى جانب المساهمة في خطة التحول الرقمي، وتعظيم قدرات الدولة، من أجل دفع جهود التنمية في البلاد.

ووجه الرئيس بتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، والاستثمار في الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل، وبناء القدرات اللازمة، من أجل استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي طالب بتطوير قطاع البرمجيات في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع الاتصالات، من أجل دوره المهم والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.

وأكد السفير بسام راضي، أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها مشروعات إنشاء منصة البريد للتجارة الرقمية، وإعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتصنيع كابلات الألياف الضوئية محليًا، إلى جانب حوكمة تشغيل منظومة المحاجر في الدولة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعرض خلال الاجتماع مشروع إنتاج الحاسبات اللوحية إلى جانب استثمار التابلت التعليمي في تطوير تطبيقات توجيهية مفيدة للطلاب.