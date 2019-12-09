لوحات سيارات مميزة للبيع بمزاد إلكتروني.. يصل سعرها لـ400 ألف جنيه

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طرحت وزارة الداخلية، لوحتين مميزتين للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني، على الموقع الإلكتروني التابع لها “لوحتك دوت كوم”، وأعلنت الوزارة فتح باب التزايد على إحدى اللوحات حتى غدا الثلاثاء 10 ديسمبر، ويتم وقف المزايدة على اللوحة الأخرى مساء بعد غدا الأربعاء 11 ديسمبر.

ويتيح موقع “لوحتك دوت كوم”، تصميم لوحات معدنية مميزة من اختيارهم، وطرحها للمزاد، على أن يذهب عائد المزاد لصندوق “تحيا مصر”، واللوحات المميزة والمطروحة للبيع هي (ع 19) ووصل سعرها إلى الآن 400.000 جنيه ويتنافس لشرائها شخص واحد، واللوحة الثانية (رع 1) وصل سعرها 400.000 جنيه ويتنافس عليها شخص واحد أيضًا.

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ويسمح الموقع للمشتركين باستخدام الحروف أو الأرقام المميزة لتصميم اللوحات، ويشترط الموقع سداد مبلغ التأمين الذي يختلف من كل لوحة للأخرى بسبب الأحرف أو الأرقام المستخدمة بها، وعند رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق “تحيا مصر”، وعند رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التي يتم تسديدها فى خلال المهلة الزمنية الموضحة.

كما يخصم مصاريف إدارية، قيمتها 2 جنيه، عند سداد مبلغ التأمين، بالإضافة لمصاريف تصل لـ 0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز باللوحة، وفي حالة الرغبة في سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيًا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالي، أما إذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف أية مصاريف أخرى.

كما يمكن للمشترك في المزاد الإلكتروني، رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة المدون فى شاشة المزايدة.