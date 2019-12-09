الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة.. توقعات بسقوط أمطار وصقيع

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الـ48 ساعة المقبلة، ليومي الاثنين والثلاثاء، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس اليوم الاثنين

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم الاثنين، مع انخفاض بدرجات الحرارة في الليل، والتي تنخفض بفارق 10 درجات عن النهار، مما يتسبب بإحساس ببرودة الطقس في الليل وبالساعات الأولى من الصباح، كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحرين “الأحمر والمتوسط”، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

السواحل الشمالية الغربية 12 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 22 15

جنوب سيناء والغردقة 24 18

شمال الصعيد 22 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 13

توقعات طقس غدا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 13

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثة أيام المقبلة، سيكون مائلا للدفء نهارا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلا، وظهور الشبورة المائية صباحا خاصة بالطرق القريبة من المسطحات المائية، أو الطرق الزراعية، مشيرا إلى أنه على السائقين القيادة بحذر لأن الشبورة المائية الكثيفة تتسبب في حجب الرؤية.