إغلاق مدخل رقم 3 لمدينة الشروق.. تعرف على الطرق البديلة

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قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم غلق مدخل مدينة الشروق رقم 3، بطريق “القاهرة – السويس”، بسبب أعمال التطوير التي تتم بكوبري مدخل السويس رقم 3 ، وأيضا أعمال الإصلاحات والتطوير لطريق “السويس – القاهرة”، فيتعارض هذا الأمر مع الدخول والخروج المتكررة من المدخل رقم 3 لمدينة الشروق.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق في بيان له، أنه تم غلق المدخل بالاتجاهين الداخل والخارج، لتتم أعمال التطوير دون عرقلة أو تأخير، وإعادة فتحه مجددا عقب الانتهاء من أعمال التطوير، ويمكن لسكان مدينة الشروق استخدام المدخل رقم 1 وذلك للقادمين من القاهرة، أو المدخل رقم 2 للقادمين من السويس، مشددا على ضرورة الالتوام بالمسارات المحددة، حتى تتم عمليات التطوير بوقتها، وإعادة فتح المدخل مجددا.

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وطالب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق في بيانه، توخي الحذر وتهدئة السرعة لحين الانتهاء من أعمال التطوير حرصًا على سلامة المواطنين سواء من سكان المدينة أو خارجها، في ظل أعمال التطوير الجارية.