فتح باب التسجيل للتطوع في تنظيم معرض الكتاب.. إليك التفاصيل

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فتحت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، باب التسجيل للتطوع في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، في دورته الـ51، ويستمر التسجيل حتى 17 ديسمبر الجاري، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، كيفية التسجيل والتطوع، في إطار اهتمام الدولة بالشباب، والمشاركة في العمل الميداني بالمشاريع الكبرى، ومنها معرض الكتاب.

فتح باب التسجيل من الأمس الأحد 8 ديسمبر، ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، على أن تكون المقابلات الشخصية أيام السبت والأحد والاثنين الموافق 21 و22 و23 ديسمبر الجاري، ومن المقرر افتتاح البرنامج واليوم التدريبي 29 ديسمبر الجاري.

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برامج التطوع في تنظيم معرض الكتاب 2020

لجنة التوثيق الإعلامي

تعمل لجنة التوثيق الإعلامي على توثيق جميع فعاليات المعرض والحفلات ويوميات الزائرين، بمجالات: التصوير الفوتوغرافي، تصوير الفيديو، المونتاج، الكتابة والتوثيق الصحفي.

لجنة الاستعلامات والمعلومات

تعمل لجنة الاستعلامات والمعلومات على توفير كل المعلومات للزائرين للمعرض، ومنها أماكن دور النشر والكتب المتاحة، بجانب الفعاليات التي ينظمها المعرض بشكل يومي.

لجنة الاستقبال وتوجيه الجمهور

تعمل لجنة الاستقبال وتوجيه الجمهور، على مقابلة الزائرين، وإرشادهم إلى الصالات ودور النشر المقصودة.

لجنة المراسم والعلاقات العامة

تستقبل لجنة المراسم والعلاقات العامة، ضيوف الفعاليات والندوات واللقاءات الثقافية، وتوصيلهم للقاعة أو الاستراحة، والإشراف على قاعات الندوات ونظامها، وإرشاد الجمهور لجدول الندوات واللقاءات في القاعات بشكل يومي.

شروط القبول ببرنامج التطوع لتنظيم معرض الكتاب 2020

وضعت عدة شروط للاشتراك في برامج التطوع لمعرض الكتاب، ومنها أنه يحق الاشتراك لطلبة الجامعات والخريجين المتفرغين خلال فترة إقامة المعرض، كما يحق للجنة المقابلات الشخصية في المعرض القرار إذا كان المتقدم مناسب للجنة التي قام باختيارها أم غير مناسب، كما يحق لها ترشيح المشترك للجنة أخرى تراها مناسبة لإمكاناته، كما أن البرنامج لا يقدم أي جوائز مادية، ويتحمل انتقالات المتطوعين ويقدم وجبات يومية لهم فقط.