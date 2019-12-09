انتظام الصيد في البرلس.. ومحافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ

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انتظمت اليوم الاثنين عمليات الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، وخرجت المراكب في رحلات، رغم سوء الأحوال الجوية، وشهدت محافظة كفر الشيخ، أمطار حفيفة منذ أمس الأحد، وسقطت أمطار متوسطة على عدد من القرى التابعة للمحافظة، والتي أدت لإغراق الشوارع بالمياه، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات كسح المياه، لرفع مياه الأمطار من الشوارع.

وقال العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد في البرلس التابع لمحافظة كفر الشيخ، إن حركة الصيد مستمرة في بوغاز وبحيرة البرلس اليوم الاثنين، رغم التحذيرات من سوء الأحوال الجوية، والصيادين خرجوا في رحلات صيد منذ الصباح الباكر، وسرحت نحو80 مركباً للصيد بعد التزود بالوقود والاطمئنان على تقديم الإرشادات الملاحية للصيادين.

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من جانبه وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير حركة المرور، وتسهيل انتقال المواطنين للذهاب لأعمالهم وقضاء حاجاتهم، بالإضافة لتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

وخلال اجتماع رؤساء المدن والقرى، رفع المحافظ حالة الاستعداد القصوى، وأعلن حالة الطوارئ، تحسيا لسقوط أمطار غزيرة، أو سوء الأحوال الجوية، موجها بالتدخل السريع وكسح جميع مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع.

ووجه المحافظ في الاجتناع بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين، وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792 وإتاحة خدمة “واتساب” على الرقم 01159080748، أو البريد الإلكتروني [email protected] لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

وعلى الجانب الآخر، فتح ميناء سفاجا البحري، بالبحر الأحمر، السبت الماضي في تمام الساعة الـ12 ظهرا، وعاود العمل بعد إغلاقة بسبب سؤ الأحوال الجوية والرياح، وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان له، أنه تم فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام حركة الملاحة البحرية، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ أيضا، في موانئ الهيئة الـ6، والموانئ التخصصية الـ3، بمحافظات السويس والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.