ملتقى للتوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. تعرف على التفاصيل

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تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ملتقى توظيف، والذي يعقد بشكل سنوي، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ويعد الملتقى أحد الأنشطة المميزة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومن المقرر أن يعقد في الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، ويستعرض موقع “مصر 365″، في السطور التالية، تفاصيل الملتقى.

الملتقى السنوي للتوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

الجهات المشاركة في ملتقى التوظيف

يشارك في الملتقى السنوي للتوظيف، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، العديد من الجهات، ومنها عدد من الوزارات المختلفة، مجموعة من المؤسسات المساهمة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومجموعه من البنوك المصرفية.

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أهداف الملتقى السنوي للتوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

يهدف الملتقى السنوي للتوظيف الذي يعقد كل عام بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لإعداد خريجين مناسبين لسوق العمل، بالإضافة لدعوة جهات عدة للتوظيف للمشاركة، ومؤسسات مختلفة ووزارات وهيئات أيضا، بالإضافة لممارسة الكلية لدورها الذي لا يقتصر فقط على التعليم والتأهيل، وإنما يمتد أيضا إلى محاولة ربط خريجيها بسوق العمل.

ومن المقرر أن يعقد ملتقى التوظيف، يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولا توجد شورط معينة لحضور الملتقى، ولكن تتحدد الشروط وفق الوزارات والهيئات والبنوك المشاركة في الملتقى.