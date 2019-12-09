الصحة: أرصدة كافية من التطعيمات تكفي احتياجات المواطنين

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أعلن قطاع الطب الوقائي، توافر أرصدة الطعوم المختلفة بوزارة الصحة والسكان، وهناك مخزون يكفي احتياجات المواطنين، بعكس ما يتردد حول قلة أو نقص الطعوم في عدة مناطق، كما أن أرصدة الطعوم المختلفة بالوزارة آمنه وتكفي الاستخدام المنتظم للمواطنين.

كما أكدت وزارة الصحة والسكان، وجود مخزون كافي من الطعوم الهامة، ومنها لقاح الحصبة الألمانية، ولقاح الحصبة، وأيضا لقاح شلل الأطفال، وذلك لتنفيذ الحملات القومية لرفع المناعة، واستهداف جميع الفئات بسن التطعيم، مشددة في بيان لها على أنها تولى أهمية بالغة لتدعيم البرنامج الموسع للتطعيمات.

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وذكرت وزارة الصحة والسكان، في بيانها، أن هناك سيارات مجهزة لنقل الطعوم والأمصال لمختلف المحافظات، وذلك اتباعا للمعايير العالمية، ولضمان الحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيانها، إحلال وتجديد سلسلة التبريد على مستوى مديريات الصحة والإدارات الصحية المختلفة، لضمان فاعلية الطعوم المختلفة، فضلا عن توفير الأجهزة القياسية لدرجات الحرارة، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل والتخزين، كما أنه تم توفير مولدات كهربائية لكافة مخازن الطعوم على مستوى الجمهورية، كما تم التعاقد على توفير مولدات على مستوى مكاتب الصحة والوحدات الصحية الكبيرة.