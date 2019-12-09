سقوط 14 طالبا من لعبة ملاهي برحلة مدرسية في الدقهلية

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سقط 14 طالبا من لعبة ملاهي بمحافظة الدقهلية أثناء رحلة مدرسية لهم، وقال الدكتور دكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم وصول 9 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم احتجاز 3 حالات، وخروج باقي الحالات بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم والاطمئنان على صحتهم، مشيرا إلى أنه تم تركيب جبيرة لحالتين من الطلاب في القدم واليد.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، اليوم الإثنين، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة بسقوط إحدى الألعاب بملاهي “براديس” على طريق المنصورة الدائري مما تسبب في إصابة 14 طالبا، خلال رحلة لمدرسة طلخا المتميزة للغات ٢.

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وانتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل ١٤ تلميذًا لمستشفى السلاب لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات، أن مدرسة طلخا الرسمية التجريبية للغات كانت تقل 50 تلميذا في رحلة مدرسية لملاهي براديس وأثناء ركوب 14 تلميذا للعبة الساقية سقطت اللعبة بهم مما تسبب في إصابتهم وجرى نقلهم لمستشفى خاصة للعلاج.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والعليم بالدقهلية علي عبد الرؤوف، أنه تم إحالة الواقعة للشؤون القانونية لمراجعة إجراءات خروج الرحلة من المدرسة وفق الإجراءات القانونية من عدمه، ومحاسبة المخالفين والمقصرين.