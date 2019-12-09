طقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 24

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدا الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثة أيام المقبلة، سيكون مائلا للدفء نهارا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلا، وظهور الشبورة المائية صباحا خاصة بالطرق القريبة من المسطحات المائية، أو الطرق الزراعية، مشيرا إلى أنه على السائقين القيادة بحذر لأن الشبورة المائية الكثيفة تتسبب في حجب الرؤية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 15 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 14 23

دمنهور 16 23

الإسكندرية 15 24

بلطيم 16 23

مطروح 14 24

السلوم 14 23

سيوة 09 25

بورسعيد 15 24

دمياط 14 24

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 12 25

السويس 14 25

العريش 13 24

رفح 12 24

رأس سدر 15 25

نخل 07 22

نويبع 16 26

طابا 11 23

سانت كاترين 05 18

الطور 15 25

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 26

الفيوم 14 24

بنى سويف 13 24

المنيا 10 24

أسيوط 10 25

سوهاج 13 26

قنا 13 26

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 10 26

شلاتين 17 27

أبو رماد 17 26

حلايب 19 25

رأس حدربة 19 25