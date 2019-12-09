غاز وكهرباء وتليفون.. إجراءات توصيل المرافق الأساسية للمنازل

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المرافق الأسياسية واحدة من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإنه بمجرد شراء عقارٍ سكني أو الانتهاء من بناء وحدة سكنية، فإن المواطن يسير في رحلة من أجل إدخال المرافق الأساسية.

ويستعرض موقع “مصر 365” لقرائه كيفية التقديم لإدخال المرافق الأساسية اللازمة:

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المرافق الأساسية اللازمة للعقار السكني الجديد

خدمة توصيل عداد المياه. خدمة توصيل الصرف الصحي. خدمة توصيل عداد الكهرباء. خدمة توصيل الهاتف الأرضي. خدمة توصيل عداد الغاز الطبيعي.

كيفية التقديم على عداد المياه

المستندات المطلوبة:

يقدم العميل طلبا وتوافق الجهة الإدارية المختصة.

تقديم سند الحيازة أو الملكية.

تقديم إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

يقدم العميل رقم الهاتف المحمول الخاص به.

تجرى رسومات هندسية ورسم كروكي للمكان.

تقدم صورة من الرخصة وبطاقة الرقم القومي للعميل.

يقدم العميل إيصال مياه من أقرب جارٍ، وكذا إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

الإجراءات المطلوبة:

استيفاء العميل طلب الخدمة وسداد قيمة المعاينة والملف. يعاين فني الشبكة على الطبيعة، ويعد المقايسة التقديرية ويدرجها بمركز خدمة العملاء للسداد. يسدد العميل قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط. يستخرج العميل التصاريح اللازمة للحفر. يصرف الفني المختص المهمات من المخازن وينفذ الفنيون للمقايسة. إعداد مقايسة ختامية، ويوقع العمل عقدا وبعدها يركب العداد.

كيفية التقديم على خدمة الصرف الصحي

المستندات المطلوبة:

يقدم العميل طلب الخدمة، وبطاقة للرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

يقدم العميل صورة عقد الملكية أو الإيجار، وموافقة الجهة الإدارية المختصة.

تقدم فاتورة المياه لمحل الاشتراك وصورة الرخصة.

– إعداد الرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.

الإجراءات المطلوبة:

يقدم العميل طلبًا للحصول على الخدمة. يسد قيمة المعاينة والملف، وبعدها يعاين الفنيين شبكة الصرف الصحي. تعد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد. يسدد العميل قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط، وتستخراج التصاريح اللازمة للحفر. ينفذ الفنيون للمقاسية ويعدون المقايسة الختامية. يوقع العمل عقدًا بخدمة العملاء، وتوصيل الخدمة.

كيفية التقديم على عداد الكهرباء

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي وسند الحيازة.

موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة، ويقدم سند إثبات المقايسة للعقار.

الإجراءات المطلوبة:

استيفاء المشترك نموذج الطلب. سداد الرسوم وقيمة المقايسة. التعاقد على نموذج توريد الطاقة وتركيب العداد. الرسوم المطلوبة تكون عبارة عن ثمن العداد وإضافة 30% من ثمن العداد كمصاريف إدارية وأجور، بخلاف قيمة الضرائب المقررة.

كيفية التقديم على توصيل الهاتف الأرضي

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

عقد ملكية أو عقد إيجار عقار أو إيصال مرافق “كهرباء / مياه / غاز” باسم صاحب الخط وصورة منه.

الإجراءات المطلوبة:

زيارة السنترال التابع للمنطقة أو أي منفذ بيع لـWE لإتمام إجراءات التعاقد. ملء استمارة طلب خط تليفون وإلحاقها بصورة من بطاقة إثبات الشخصية. يجرى بحث إمكانية التعاقد على التليفون المنزلي. الرسوم المطلوبة، وتكون عبارة عن رسوم التعاقد على الخط المنزلي وهي 150 جنيهًا تشمل مصاريف الطلب والتركيب، وكذا التعاقد على الخط المنزلي، وتشمل اشتراك 3 أشهر مقدمًا لباقة “WE أرضي 20″، إضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب.

كيفية التقديم على خدمة الغاز الطبيعي

المستندات المطلوبة:

صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية.

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك وصورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر.

ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

الإجراءات المطلوبة:

يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك. تجرى معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد الرقم الكودي في حالة وجود وصلة خارجية للعميل. يجرى التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات. تسدد كل الرسوم المقررة من أجل إنجاز الخدمة. يجرى عمل التركيبات الداخلية للعميل بعد تسديد مقايسة التركيبات. تنفذ الشركة تحويلات للأجهزة الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.