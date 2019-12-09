“يخلق من الشبه 40”.. سيدة تسرق مليون جنيه من حساب أخرى تشبهها

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يخلق من الشبه أربعين، واحدة من المقولات المعروفة بشأن وجود أشخاص ربما يكونون متشابهين جدا وربما يكون التشابه قريبا.

صدفة قادت سيدة إلى العثور على بطاقة رقم قومي لسيدة أخرى لديها حساب بنكي به مبلغ كبير من المال، فاستغلت وجود شبهٍ كبير بينها وصاحبة بطاقة الرقم القومي التي عثرت عليها.

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لم تترد في الحصول على قرض من أحد البنوك، فقررت سرقت السيدة واتجهت إلى أحد البنوك وطلبت 20 ألف جنيه مستخدمة بطاقة الرقم القومي التي عثرت عليها، وتمكنت من صرف المبلغ.

لم يشك موظف البنك لحظة واحدة، في أن هذه السيدة ليست صاحبة البطاقة، وسألها عن وديعتها في البنك والتي لم تترد لحظة واحدة في معرفتها حتى تفاجأت بوجود رقم كبير في حسابها، وقررت سحب مبالغ طائلة بضمان الوديعة على دفعاتٍ، حتى بلغ إجمالي المبلغ الذي سحبته نحو مليون جنيهٍ تقريبا.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من مسؤول أحد البنوك بتضرر عميلة في البنك من إجراء عددٍ عمليات السحب والإيداع في حسابها، إلى جانب خروج قروضٍ شخصية بضمان أموالها في بحسابها البنكي دون علمها.

وذكرت تحريات المباحث أن إحدى السيدات تقدمت لفرع إلى أحد البنوك مقدمة بطاقة الرقم القومي الصحيحة الخاصة بالعميلة، وطلبت الحصول على قرضٍ شخصي وصل إلى نحو عشرين ألف جنيه.

وأوضحت التحريات أن السيدة حصلت على قرضٍ آخر بلغ نحو 320 ألف جنيه، كما أن السيدة التي حصلت على القروض أجرت عددًا من عمليات السحب من حساب العميلة من الفرع ذاته بلغت نحو 935 ألف جنيه.

وتمكن ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها سيدة حاصلة على دبلوم، وتقيم في دائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر في القاهرة، سبق اتهامها والحكم عليها في 14 قضية “نصب، واستيلاء، وشيكات”، وذلك بمشاركة شخص يملك ورشة تصنيع المعادن، وذكرت التحريات أنه نجل عمها وخطيبها.

وأكدت التحريات أن السيدة استغلت وجود شبه كبير مع صاحبة بطاقة الرقم القومي الخاصة بعميلة البنك، واستخدمتها لكي تحصل على قرضٍ متناهي الصغر بلغ نحو 20 ألف جنيه من فرع البنك.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة اكتشفت أن العميلة لديها رصيد ضخم في بالبنك في أثناء حصولها على القرض الشخصي، فاستغلت التشابه الموجود بينهما، ووضعت في البنك وديعة إدخارية بلغت نحو 350 ألف جنيه، وبضمانها حصلت على قرضٍ بضمانها وصل إلى نحو 320 ألف جنيه.

وذكرت التحريات إلى أن السيدة أجرت عدة عمليات سحبٍ من فرع البنك، واستخرجت بطاقة ائتمانية، إضافة إلى أنها حولت مبلغ وصل إلى نحو 400 ألف جنيه لشريكها في حسابه ببنك آخر، وبلغت قيمة التعاملات نحو935 ألف جنيه.

وضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما استثمارا الأموال في تجارة وتصنيع الأدوات المعدنية بالورشة الخاصة به، وضُبط بإرشاد المتهم 100 ألف جنيه.

كما اعترفت المتهمة يتشطيب بالشقة السكنية الخاصة بهما بمنطقة الخصوص، وتجهيزها بالأدوات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وسداد قرض خاص بها في أحد البنوك، إلى جانب سداد بعض ديونها لبعض الأشخاص بمنطقة الخصوص، مشيرة إلى أنها أتلفت بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميلة، بعد علمها باكتشاف الواقعة.