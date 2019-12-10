قرض تمويل وتجديد الحضانة من بنك ناصر.. إليك التفاصيل

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يقدم بنك ناصر العديد من الخدمات والمساعدات الاجتماعية للمواطنين، منها القروض أو المساعدات العينية والنقدية، وأيضا يطرح منح لتمويل وتجديد الحضانات، والتي يستعرض موقع “مصر 365″، شروطها وتفاصيلها في السطور المقبلة، وفق ما نشر في الموقع الرسمي للبنك.

قرض تمويل وتجديد الحضانات من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرض تمويل وتجديد الحضانات بعدة محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، أسوان، البحر الأحمر، وتتراوج قيمة القرض بين 20 لـ200 ألف جنيه، والفئات المستحقة له العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، أصحاب المعاشات وورثتها، العاملون بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، ومن هم بدون عمل.

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شروط الحصول على قرض تمويل وتجديد الحضانات من بنك ناصر

يضع البنك عدة شروط للحصول على قرض تمويل وتجديد الحضانات، منها تحويل المرتب أو المعاش أو قيمة القسط الشهري بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات وورثتها، بجانب سند لأمر ويسمى سند إذني بقيمة المديونية يوقع من المقترض، والتأمين ضد مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة المقترض.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة أو بدون عمل، فيشترط تحويل مرتب ضامنين من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، بالإضافة أيضا لسند لأمر والمسمى بسند إذني بقيمة المديونية يوقع من المقترض، والتأمين ضد مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة لعدد 2 ضامن.

المستندات المطلوبة

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، للمتقدم والضامن، وإيصال مرافق حديث بمحل الإقامة للمقترض والضامن، بالإضافة لعقد إيجار أو تمليك الحضانة على ألا تقل مدته عن مدة القرض، وتقديم ما يثبت البدء في إجراءات الترخيص، واستيفاء مستندات الضمان، لتقديمها إلى مديريات التضامن التابع لها مقدم القرض.