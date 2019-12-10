طريق جديد في 6 أكتوبر بعرض 12 مترا للتغلب على الزحام

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أوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن هناك طريق جديد، يتسع لثلاثة حارات وبعرض 12 مترا، للتغلب على الكثافات المرورية، يربط بين محوري(47 – 100 و 48 – 101)، وذلك لخدمة سكان المدينة وتقليل الزحام، ضمن خطة تطوير الطرق الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في تصريحات له، إنه يتم حاليا تنفيذ طبقة الأساس، والتي تسمى بالفرمة، بجانب أعمال الأرصفة بين الاتجاهين، بعرض مترين، مشيرا إلى أن الطريق يتم بأعلى كفاءة، واتباع معايير الجودة، مع السعي للانتهاء من تنفيذه خلال أقرب وقت.

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وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم حاليا رفع كفاءة وتطوير القطاع الثاني من طريق الواحات بطول 17كم، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة طبقة الأسفلت والأرصفة والمسطحات الخضراء بالطريق، بالإضافة لتنفيذ نموذج من أعمال رفع الكفاءة بالطريق بطول (2.5كم) أمام منطقة حدائق الأهرام، بداية من طريق الفيوم، ويشمل إزالة الطبقات المعيبة من الطريق وتنفيذ طبقات السن والأسفلت، وكذا أعمال الأرصفة على الجانبين، وأعمال البردورات والإنترلوك، وتغيير أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد جديدة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في تصريحاته، إنه يتك حاليا أيضا تنفيذ أعمال زراعة النخيل والنجيلة، وجاري الانتهاء منها، بالإضافة لتنفيذ شبكة الري الحديثة، لرفع كفاءة المسطحات الخضراء، موضحا أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة تطوير الطرق الرئيسية لمدينة السادس من أكتوبر، وخدمة السكان بها، وتقديم أفضل خدمة لهم.