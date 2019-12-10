الرقابة المالية تتبرع بـ10 ملايين جنيه لمستشفى الحسين الجامعي

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قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تقرر التبرع بعشرة ملايين جنيه لصالح مستشفى الحسين الجامعي، والتابع لكلية طب بنين الأزهر في القاهرة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للهيئة العامة للرقابة المالية، وفي إطار المساهمة في تنمية المجتمع خاصة قطاع المستشفيات الذي يقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين بالمجان.

يأتي ذلك ضمن حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة على التواجد والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وتسلم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، الشيك الخاص بالتبرع، ووجه خالص الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولمجلس الإدارة على جهودها المخلصة والحثيثة نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وشهدت الاحتفالية التي نظمتها هيئة الرقابة المالية، مشاركة الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عمران، والتي أقيمت تحت عنوان ” نبني الجسور لا الحواجز”، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس هيئة الرقابة المالية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء ومحافظ البنك المركزي.