أمطار رعدية الخميس وانخفاض بدرجات الحرارة

Advertisements

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدا الأربعاء، لستقر غدا ويشهد يوم الخميس طقسا غير مستقر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيا اليوم الثلاثاء، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء، يشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة بمعدل درجتين عن المعدلات الطبيعية، مع توقعات بالعودة للمعدلات الطبيعية غدا الأربعاء.

وتوقعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة الشدة بعد غد الخميس، بالسواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل القاهرة وسيناء، وتكون أمطار رعدية بعدد من المناطق، مع انخفاض بدرحات الحرارة، ونشاط الرياح على غرب البلاد، لتكون رياح مصحوبة بالأتربة، مما يؤثر على الملاحة البحرية ويؤدي لاضطرابها.

Advertisements

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثة أيام المقبلة، سيكون مائلا للدفء نهارا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلا، وظهور الشبورة المائية صباحا خاصة بالطرق القريبة من المسطحات المائية، أو الطرق الزراعية، مشيرا إلى أنه على السائقين القيادة بحذر لأن الشبورة المائية الكثيفة تتسبب في حجب الرؤية.