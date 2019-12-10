أماكن وخدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة

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تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مركز استضافة وتوجيه المرأة بمدينة السادس من أكتوبر عقب تطويره، في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة، ومن المنتظر أن تطلق وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، أماكن مراكز استضافة المرأة، والخدمات التي تقدمها تلك المراكز.

أماكن مراكز استضافة وتوجيه المرأة في المحافظات

توفر وزارة التضامن الاجتماعي عددا من مراكز الاستضافة في عدد من المحافظات المختلفة، ومنها: الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، القاهرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، والمنيا.

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خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة

تهدف مراكز استضافة المرأة وتوجيهها، لتعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات، وتهدف أيضا لحماية السيدات والفتيات من ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع، وإيواء السيدات والفتيات اللاتي يتعرضن لممارسات عنيفة، فضلا عن توفير المأكل والملبس والمستلزمات الشخصية والأساسية لهم، وخدمات التعافي الجسدي والنفسية والتوعية الصحية والإرشادية.

كما تقدم مراكز استضافة المرأة وتوجيهها، خدمات المساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، والتمكين الاقتصادي من خلال تدريب السيدات والفتيات وتنمية مهاراتهن للتكيف مع المجتمع مهنيا وثقافيا.

يذكر أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، نظمت اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار “معًا من أجل بيئة جامعية آمنة للجميع”، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وممثلى كل من الاتحاد الأوروبي، والمجلس الثقافى البريطانى، ومشاركة ممثلين من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، وبعض سفارات الدول الأجنبية والعربية، والأساتذة والطلاب، اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويتضمن حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، كلمات افتتاحية لرئيس الجامعة، وممثلي الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني، يليها عرض لأهم فعاليات وإنجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمختلف كليات الجامعة، ثم عرض فيلم قصير عن أهداف الوحدة ومباديء عملها، والفيلم الحائز على المركز الأول في المسابقة الفنية للوحدة، وتكريم الفائزين فيها، ثم تكريم الكليات التي ساهمت في إنجاح فعاليات الوحدة، وأعضاء هيئة التدريس ممن شاركوا بقوة في أنشطتها، وفرق المتطوعين من الطلاب، يليه حفل فني بمشاركة كورال وأوركسترا الجامعة.