طقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 21

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدا الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدا الأربعاء، لستقر غدا ويشهد يوم الخميس طقسا غير مستقر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيا اليوم الثلاثاء، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء، يشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة بمعدل درجتين عن المعدلات الطبيعية، مع توقعات بالعودة للمعدلات الطبيعية غدا الأربعاء.

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وتوقعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة الشدة بعد غد الخميس، بالسواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل القاهرة وسيناء، وتكون أمطار رعدية بعدد من المناطق، مع انخفاض بدرحات الحرارة، ونشاط الرياح على غرب البلاد، لتكون رياح مصحوبة بالأتربة، مما يؤثر على الملاحة البحرية ويؤدي لاضطرابها.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 13 21

الإسكندرية 13 22

بلطيم 15 22

مطروح 14 21

السلوم 14 21

سيوة 11 20

بورسعيد 15 23

دمياط 14 23

الزقازيق 14 22

الإسماعيلية 11 23

السويس 13 23

العريش 10 23

رفح 10 22

رأس سدر 14 23

نخل 06 22

نويبع 18 24

طابا 15 20

كاترين 05 16

الطور 16 24

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 25

الفيوم 10 22

بنى سويف 10 22

المنيا 09 23

أسيوط 10 23

سوهاج 13 24

قنا 13 25

الأقصر 12 26

أسوان 14 26

أبوسمبل 12 25

الوادى الجديد 11 24

شلاتين 16 27

أبو رماد 16 26

حلايب 19 25

رأس حدربة 19 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 33

المدينة 14 28

الرياض 13 23

المنامة 19 24

أبوظبى 20 27

الدوحة 19 25

الكويت 10 21

دمشق 07 14

بيروت 15 21

عمان 07 16

القدس 09 16

غزة 15 23

بغداد 08 17

مسقط 22 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 20 34

طرابلس 11 15

تونس 10 16

الجزائر 10 16

الرباط 09 18

نواكشوط 19 30