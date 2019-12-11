“رياح وأتربة”.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس داﻓﺊ ﻋلى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، اليوم، فيما ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﻘﻞ الرؤية في اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻧﻬﺎرًا ﻋلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ على ﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم: –

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السواحل الشمالية الغربية 22 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 21 15

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 22 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

وبخصوص طقس الخميس، فمن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، إضافة على أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة الخميس: –

السواحل الشمالية الغربية 19 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 15

الوجه البحري والقاهرة 19 14

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 20 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

وذكرت أن طقس يوم الجمعة المقبل، يسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، إضافة إلى أن الرياح تنشط شمالا على البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.​

وأوضحت بخصوص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: –

السواحل الشمالية الغربية 20 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 20 14

جنوب سيناء والغردقة 22 18

شمال الصعيد 20 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 13