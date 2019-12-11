عاجل: حريق محدود في النادي الأهلي في الشيخ زايد

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أعلن موقع صدى البلد، نشوب حريق محدود داخل فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد، فجر اليوم، في أحد المطاعم بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى لاشتعال النيران في الأجهزة والثلاجات والخشب، موضحة أنه امتدت النيران لمنفذ أخر من المطاعم المتواجدة داخل النادي الأهلي الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران بكثافة في المنفذين.

وذكر الموقع أن إدارة الأمن داخل النادي، تواصلت بشكل سريع مع مطافئ الشيخ زايد وقامت بإخماد النيران بدون حدوث خسائر بشرية ولكن تحطم المنفذين بالكامل، جراء النيران المشتعلة.

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