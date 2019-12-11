شروط وفئات منح الجنسية السعودية للوافدين

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أصدرت المملكة العربية السعودية، عدد من القرارات تتعلق بالتسهيلات التي قدمتها المملكة للوافدين، والتعديلات التي جاءت فيما يتعلق بالإقامة والدخول، إضافة إلى منح الوافدين إقامة الجرين كارد البطاقة الخضراء ومؤخرا أعلن مجلس الوزراء عن البطاقة المميزة.

وأوضحت أن إجراءات منح الجنسية السعودية للمغتربين والأشخاص الراغبين في الحصول عليها خاصة مواليد السعودية وأبناء المواطنات والمستثمرين والتجار والعديد من الفئات الذين يطالبون بالحصول عليها، مؤكدة أن شروط مبسطة وسهلة ومعايير محددة لمنح جنسيتها لـ 4 فئات من الوافدين ونصت تلك الشروط على أن يمنحوا الجنسية بعد إستكمالهم لما تتطلبه الإجراءات بشكل قانوني ورسمي.

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شروط منح الجنسية السعودية: –

– يحمل الشخص جواز سفر ساري من بلده الأصلي.

– يكون المتقدم للجنسية دخل إلى الأراضي السعودية بطريقة مشروعة

– تمضي على إقامته بطريقة نظامية في السعودية 10 سنوات متتالية على الأقل.

– يكون من أصحاب المهن التي تحتاجها السعودية.

الفئات من الوافدين الذي يحق لهم الحصول على الجنسية السعودية: –

– منح الجنسية السعودية لمواليد السعودية و المقيم لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة وأضافه أبناءهم .

– منح المتزوجات من سعودي الجنسية السعودية وأضافه أبناءهم داخل وخارج السعودية .

– منح المتزوجين من سعوديات الجنسية السعودية وأضافه أبناءهم .

– الوافدين المستثمرين الكبار والذين يدفعون رسوم كاملة للحصول على الجنسية.

– أبناء الجنسية اليمنية المجنسين.

وبخصوص الرسوم، نص القرار على أن تكون رسوم الجنسية للحاصلين كالرسوم الذي يدفعها المواطن السعودي ويتم تحديد تلك الرسوم بشكل دقيق عند طلب الحصول عليها من قبل وزارة الداخلي.