أمين “القوى العاملة”: الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتفعيل عملية صرف العلاوات الخامسة

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أعلن النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتفعيل عملية صرف العلاوات الخامسة، وهذا القانون الآن في مجلس الدولة للمراجعة، موضحًا أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي منذ شهر ونصف، أعلنت عن تقدمها بمشروع قانون مكون من مادتين لصرف العلاوات الخمس، لافتَا إلى صرف العلاوات الخامسة بإذن الله سيتم قريبًا.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أمس، أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن قانون زيادة المعاشات يحدد نسبة الزيادة ومصدر السداد، مشيرة إلى أن سداد العلاوات تنفيذ وفقا للقانون، وتمويل أي مبالغ يأتي من وزارة المالية.

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وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قالت إن: “لسنا في خصومة مع أصحاب المعاشات، ونُدرك معاناتهم بسبب انخفاض قيمة المعاشات، التي سببها انخفاض الأجور ونحاول علاج هذه المشكلة في القانون الجديد الذي صدر في أغسطس الماضي، ونعمل حاليا على لائحته التنفيذية” وسيتم تنفيذه أول يناير”، مؤكدة على احترام أحكام القضاء ولا يمكن تجاهلها؛ ووزارة المالية هي من تقوم بالسداد.