بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الخميس 12 ديسمبر 2019

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، إنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدًا الخميس 12 ديسمبر 2019، على أغلب أنحاء مصر ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وتمتد الأمطار متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانًا.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

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وأوضحت أنه يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2 – 3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الخميس على القاهرة والوجه البحري من 19 إلى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 18 إلى 19 درجة، وشمال الصعيد من 20 إلى 21 درجة، وجنوب الصعيد من 25 إلى 26 درجة، وجنوب سيناء من 24 إلى 25 درجة.