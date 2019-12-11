الطقس خلال 72.. سقوط أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا اليوم الأربعاء، بشأن حالة الطقس، خلال 72 ساعة، بدءًا من الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

وأكد الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن خبراء الهيئة يتوقعون أن يكون طقس، غدًا الخميس، دافئ، معلنين تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أنحاء الجمهورية كافة.

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وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، قد تمتد إلى سيناء وشمال الصعيد، موضحين أن الأمطار قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة، وأن يكون الطقس مائل للدفئ على شمال الصعيد، وسيكون دافئًا على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وستنشط الرياح على معظم الأنحاء، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، وهو ما سيؤدي إلى وجود اضراب في الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، وسيصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

وعن حالة الطقس يوم الجمعة، أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، وأن يكون الطقس مائلًا للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار على شمال سيناء والسواحل الشمالية، معلنين وجود نشاط للرياح على شمال البلاد، وستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، ما يؤدي إلى وجوجد اضطراب في الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وعن حالة الطقس يوم السبت المقبل، أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدلًا شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، وأنه سيكون مائلًا للدفء على شمال الصعيد نهارًا وسيكون بارد ليلًا، وستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أنحاء الجمهورية كافة.

وذكر خبراء الهيئة أن الطقس سيشهد سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى وجود رياح تنشط على شمال البلاد، وستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على عددٍ من المناطق، ما سيؤدي إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وجاءت درجات الحرارة، خلال الثلاثة أيام المقبلة، بحسب ما أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها كالتالي:

طقس الخميس 12 ديسمبر

تبلغ درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.. العظمى 19 والصغرى 15.

كما تكون الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 18 والصغرى 14.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.. العظمى 19 والصغرى 15.

كما تبلغ درجات الحرارة على جنوب سيناء والغردقة.. العظمى 24 والصغرى 17.

وتبلغ درجات الحرارة على شمال الصعيد.. العظمى 21 والصغرى 12.

وتبلغ درجات الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.. العظمى 26 والصغرى 14.

طقس الجمعة 13 ديسمبر

تصل درجة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.. العظمى 19 والصغرى 13.

كما تصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 18 والصغرى 14.

وتبلغ درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.. العظمى 19 والصغرى 13.

وتصل درجة الحرارة على جنوب سيناء والغردقة.. العظمى 21 والصغرى 17.

وتبلغ درجة الحرارة على شمال الصعيد.. العظمى 20 والصغرى 11.

وتصل درجة الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.. العظمى 22 والصغرى 13.

طقس السبت 14 ديسمبر

تصل درجة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.. العظمى 19 والصغرى 13.

كما تصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 1 والصغرى 14.

وتبلغ درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.. العظمى 20 والصغرى 15.

وتصل درجة الحرارة على جنوب سيناء والغردقة.. العظمى 22 والصغرى 17.

كما تصل درجة الحرارة على شمال الصعيد.. العظمى 20 والصغرى 11.

وتبلغ درجة الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.. العظمى 22 والصغرى 13.