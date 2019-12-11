بـ 4500 جنيه.. وظائف شاغرة في الإسماعيلية وشروط الالتحاق

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براتب يصل إلى نحو 4500 جنيه، أعلنت إحدى ماركات الرجالي عن حاجتها إلى موظفين لشغل عدة وظائف بها، وأعلن جهاز تشغيل الشباب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن فرص العمل في محافظة الإسماعيلية.

ويستعرض موقع “مصر 365” لقرائه الوظائف المتاحة وشروط الالتحاق بالعمل وكذا تفاصيله، وهي كالتالي:

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تفاصيل العمل

توفر جهة العمل للموظف تأمينا صحيا واجتماعيا. تبدأ الرواتب من 2000 جنيه وحتى 4500 جنيه. يوجد عمولات إضافية على الراتب.

وتكون الوظائف المتاح للعمل بها عبارة عن مديري أفرع، ومساعدين لمديري الأفرع، وفي المبيعات.

الشروط المطلوبة

لا يزيد سن المتقدم للعمل عن 35 عاما ولا يقل كذا عن 18 عاما. أن يكون المتقدم لمنصب مدير الفرع ومساعد المدير حاصلا على مؤهلٍ عالٍ. على المتقدم للعمل في قسم المبيعات أن يكون حاصلا على مؤهلٍ متوسط.

وعلى الراغبين في التقدم لشغل الوظائف التوجه إلى جهاز تشغيل الشباب في محافظة الإسماعيلية؛ من أجل التقدم وتسجيل الأسماء، بداية من التاسعة 9 صباحا وحتى الواحدة ظهرا.