درجات الحرارة اليوم الخميس 12/12/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقسا غير مستقرا اليوم الخميس، وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة بالسواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل القاهرة وسيناء، وتكون أمطار رعدية بعدد من المناطق، مع انخفاض بدرحات الحرارة، ونشاط الرياح على غرب البلاد، لتكون رياح مصحوبة بالأتربة، مما يؤثر على الملاحة البحرية ويؤدي لاضطرابها.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

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وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 15 19

شبين الكوم 14 19\

طنطا 14 18

دمنهور 13 18

الإسكندرية 14 18

بلطيم 15 19

مطروح 14 18

السلوم 14 17

سيوة 12 18

بورسعيد 15 19

دمياط 14 19

الزقازيق 14 22

الإسماعيلية 13 20

السويس 14 20

العريش 10 19

رفح 10 18

رأس سدر 16 22

نخل 06 21

نويبع 17 25

طابا 15 23

كاترين 04 12

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 25

مرسى علم 17 25

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 20

المنيا 12 21

أسيوط 10 21

سوهاج 12 23

قنا 12 24

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 10 24

شلاتين 17 28

أبو رماد 18 27

حلايب 18 26

رأس حدربة 19 26

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 33

المدينة 14 30

الرياض 17 22

المنامة 19 13

أبوظبى 19 12

الدوحة 17 2

الكويت 14 22

دمشق 06 15

بيروت 15 22

عمان 06 15

القدس 09 15

غزة 12 20

بغداد 09 19

مسقط 21 26

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 11 17

تونس 10 16

الجزائر 12 15

الرباط 08 16

نواكشوط 18 29