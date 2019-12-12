أمطار غزيرة بالقاهرة والجيزة.. والأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة

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شهدت محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار غزيرة منذ صباح اليوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر لعام 2019، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية في اليوم الواحد، وانخفاض بدرجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار بفارق كبير في درجات الحرارة.

وأضاف، مدير إدارة التنبؤات في تصريحات له، أن الشتاء قادم بقوة مع التقلبات الجوية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، كما أن البلاد ستشهد اليوم الخميس طقسا غير مستقر، ونشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار، كما أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس ببرودة الجو، في ساعات الليل والنهار.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقسا غير مستقرا اليوم الخميس، وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة بالسواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل القاهرة وسيناء، وتكون أمطار رعدية بعدد من المناطق، مع انخفاض بدرحات الحرارة، ونشاط الرياح على غرب البلاد، لتكون رياح مصحوبة بالأتربة، مما يؤثر على الملاحة البحرية ويؤدي لاضطرابها.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.