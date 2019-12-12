عاجل: تعطل حركة القطارات بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان بسبب الأمطار

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قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن حركة القطارات تعطلت بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان في الخط الأول، وذلك بسبب اهتزاز في الشبكة الكهربائية نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

وأكد عبد الهادي، في بيان عنه، أن فرق الطوارئ انتقلت لمكان العطل على الفور، موضحًا أنه جاري إصلاح الشبكة الكهربائية وإعادة حركة سير القطارات لطبيعتها.

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وأوضح أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طره البلد في الاتجاهين، ومن محطة حلوان لمحطة طرة البلد في اتجاه واحد هو اتجاه المرج الجديدة، وجاري استكمال إصلاح العطل.