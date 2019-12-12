عودة حركة القطارات بالخط الأول في مترو الأنفاق بعد تعطلها بسبب الأمطار

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قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن حركة القطارات بالخط الأول في اتجاهي حلون والمرج الجديدة منتظمة، وذلك بعد تعطل الخط الأول، بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة القاهرة صباح اليوم الخميس.

وأضاف المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أنه تم إصلاح العطل المفاجئ، والذي حدث بسبب اهتزاز بالشبكة الكهربائية بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان نتيجة لسقوط أمطار غزيرة وتقلب الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ بخطوط المترو الثلاثة مستعدة لتلقي أي بلاغات، والتدخل السريع لحل الأعطال على مدار الساعة، لمواجهة الطقس والتقلبات الجوية التي من الممكن أن تؤثر على الحركة.

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وضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية، وسط توقعات باستمرار الطقس السيئ حتى نهاية اليوم، و تعطلت حركة القطارات بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان في الخط الأول، وذلك بسبب اهتزاز في الشبكة الكهربائية نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

وقال “عبد الهادي”، في بيان له، أن فرق الطوارئ انتقلت لمكان العطل على الفور، موضحًا أنه تم إصلاح الشبكة الكهربائية وإعادة حركة سير القطارات لطبيعتها، وأوضح أن حركة القطارات عملت من محطة المرج الجديدة إلى محطة طره البلد في الاتجاهين، ومن محطة حلوان لمحطة طرة البلد في اتجاه واحد هو اتجاه المرج الجديدة، حتى استكمال إصلاح العطل.

وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار غزيرة منذ صباح اليوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر لعام 2019، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية في اليوم الواحد، وانخفاض بدرجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار بفارق كبير في درجات الحرارة.

وأضاف، مدير إدارة التنبؤات في تصريحات له، أن الشتاء قادم بقوة مع التقلبات الجوية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، كما أن البلاد ستشهد اليوم الخميس طقسا غير مستقر، ونشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار، كما أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس ببرودة الجو، في ساعات الليل والنهار.