التعليم: إنهاء اليوم الدراسي قبل موعده بسبب الأمطار قرار من سلطة المحافظين

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي بجميع المحافظات، موضحا في تصريحات له، أن تعطيل أو إنهاء اليوم الدراسي قبل موعده، قرار من سلطة المحافظين، تزامنا مع موجه الطقس السيئ التي تشهدها القاهرة وعدة محافظات، وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن كل محافظ عليه تقدير الأمور في محافظته، واتخاذ القرار بناء على حالة الطقس والأمطار، فكل محافظة تختلف عن الثانية، والمحافظ هو من يملك قرار إنهاء اليوم الدراسي قبل موعده.

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وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار غزيرة منذ صباح اليوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر لعام 2019، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية في اليوم الواحد، وانخفاض بدرجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار بفارق كبير في درجات الحرارة.

وأضاف، مدير إدارة التنبؤات في تصريحات له، أن الشتاء قادم بقوة مع التقلبات الجوية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، كما أن البلاد ستشهد اليوم الخميس طقسا غير مستقر، ونشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار، كما أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس ببرودة الجو، في ساعات الليل والنهار.

و تعطلت حركة القطارات بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان في الخط الأول، وذلك بسبب اهتزاز في الشبكة الكهربائية نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية.